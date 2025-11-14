Гаврилов: игроки "Динамо" ответственны за десятое место, Карпин же не выходит на поле

"Задача тренера — собрать команду, которая обеспечивает результат. Игроки "Динамо" ответственны за десятое место, Карпин же не выходит на поле. Основа любой команды — это футболисты. Они должны воплощать в жизнь замыслы тренера. Именно они составляют основное звено", - цитирует Гаврилова Metaratings.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале текущего года он покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".
Экс-игрок "Динамо" Юрий Гаврилов высказался о текущих результатах бело-голубых.
