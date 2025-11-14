Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Гаврилов: игроки "Динамо" ответственны за десятое место, Карпин же не выходит на поле

Экс-игрок "Динамо" Юрий Гаврилов высказался о текущих результатах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Задача тренера — собрать команду, которая обеспечивает результат. Игроки "Динамо" ответственны за десятое место, Карпин же не выходит на поле. Основа любой команды — это футболисты. Они должны воплощать в жизнь замыслы тренера. Именно они составляют основное звено", - цитирует Гаврилова Metaratings.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале текущего года он покинул пост главного тренера "Ростова".

После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится