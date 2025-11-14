Матчи Скрыть

"Завершить первый круг во второй восьмерке — это провал". Черданцев - о "Динамо"

Спортивный комментатор Георгий Черданцев оценил текущие результаты московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Завершить первый круг во второй восьмерке — это провал. При том, что можно сетовать на травмы, но все тренеры в одинаковых условиях. Это не тот аргумент, который можно приводить в качестве оправдания. Неудачное решение, неудачный итог. В клубе меняли тренера под предлогом того, что нужен тот, кто приведет команду к титулам.

Любой результат, кроме первого-второго места после первого круга, не мог никак рассматриваться в качестве промежуточного", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде страны. В феврале текущего года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" - с 2021 года специалист работает в сборной России.

После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо". Напомним, что столичный клуб одержал победу на выезде над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1.

