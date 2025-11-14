"Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Нельзя назвать фаворита на победу в чемпионате. Всё самое интересное начнётся во втором круге. Плотность в верхней части турнирной таблицы сумасшедшая. Одна победа - и команда с пятого места перемещается на третье", - сказал Денисов в интервью Metaraitings.
После первого круга чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар" с 33 набранными очками, на втором располагается ЦСКА, уступая "быкам" по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает "Зенит", имея в своём активе 30 баллов. "Локомотив" занимает четвёртую позицию с аналогичным количеством очков, уступая петербуржцам по личной встрече.
Напомним, что в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева впервые в своей истории. "Быки" опередили "Зенит" на одно очко в турнирной таблице.
Экс-игрок "Локомотива": никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику
Экс-игрок "Локомотива" Виталий Денисов оценил шансы команд на чемпионство в РПЛ.
