Экс-тренер сборной России высказался о матче команды против Чили

"Хотел бы увидеть серьёзное противостояние даже не на таком уровне, как с Перу. Там сборная России не довела дело до логического конца, не хватало внутреннего огня. Думаю, с Чили будет несколько по-иному", - сказал Игнатьев "Чемпионату".
Матч сборной России против команды Чили состоится сегодня, 15 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
12 ноября подопечные Валерия Карпина провели товарищескую игру против сборной Перу в Санкт-Петербурге. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче команды против Чили.
Фото: РФС