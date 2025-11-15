Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Экс-тренер сборной России высказался о матче команды против Чили

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче команды против Чили.
Фото: РФС
"Хотел бы увидеть серьёзное противостояние даже не на таком уровне, как с Перу. Там сборная России не довела дело до логического конца, не хватало внутреннего огня. Думаю, с Чили будет несколько по-иному", - сказал Игнатьев "Чемпионату".

Матч сборной России против команды Чили состоится сегодня, 15 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября подопечные Валерия Карпина провели товарищескую игру против сборной Перу в Санкт-Петербурге. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится