Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Ву назвал самого сильного российского футболиста

Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву рассказал, кого считает самым сильным российским футболистом.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Кто лучший российский футболист, которого я видел? Александр Головин из "Монако". Я играл против него несколько лет. Он очень хороший футболист. Он техничный и умный. Он может и забивать голы, и отдавать голевые передачи", - сказал Ву в интервью Sport24.

Кристофер Ву перешёл в московский "Спартак" в сентябре этого года из французского "Ренна".

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в девяти матчах за "Монако" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Также полузащитник забил гол в последней товарищеской игре сборной России против Перу (1:1). Всего он провёл в составе национальной команды 50 встреч, отметился восемью забитыми мячами и отдал 14 голевых передач.

