"Кто лучший российский футболист, которого я видел? Александр Головин из "Монако". Я играл против него несколько лет. Он очень хороший футболист. Он техничный и умный. Он может и забивать голы, и отдавать голевые передачи", - сказал Ву в интервью Sport24.
Кристофер Ву перешёл в московский "Спартак" в сентябре этого года из французского "Ренна".
В текущем сезоне Александр Головин принял участие в девяти матчах за "Монако" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Также полузащитник забил гол в последней товарищеской игре сборной России против Перу (1:1). Всего он провёл в составе национальной команды 50 встреч, отметился восемью забитыми мячами и отдал 14 голевых передач.
Ву назвал самого сильного российского футболиста
Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву рассказал, кого считает самым сильным российским футболистом.
Фото: ФК "Спартак" Москва