Круговой назвал ЦСКА фаворитом перед дерби со "Спартаком"

"Кто подходит фаворитом к дерби? ЦСКА, конечно. Мы выше их в таблице. У них ушёл тренер? Ушёл, пришёл новый. Смена тренера - нормальное явление, но я удивлён, что они убрали Станковича после четырёх побед в пяти матчах", - сказал Круговой в интервью "РБ Спорт".
После первого круга ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 баллов. "Армейцы" уступают первую строчку "Краснодару" по дополнительным показателям.
"Спартак" после 15 сыгранных туров занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными баллами.
Матч между красно-белыми и "армейцами" пройдёт на "Лукойл Арене" в субботу, 22 ноября. Игра начнётся в 16:45 по московскому времени.
Напомним, что во вторник "Спартак" расторг контракт с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Временно исполняет обязанности главного тренера Вадим Романов, ранее входивший в тренерский штаб сербского специалиста.