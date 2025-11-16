Матчи Скрыть

Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Круговой назвал ЦСКА фаворитом перед дерби со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что "армейцы" фавориты предстоящего дерби со "Спартаком" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кто подходит фаворитом к дерби? ЦСКА, конечно. Мы выше их в таблице. У них ушёл тренер? Ушёл, пришёл новый. Смена тренера - нормальное явление, но я удивлён, что они убрали Станковича после четырёх побед в пяти матчах", - сказал Круговой в интервью "РБ Спорт".

После первого круга ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 баллов. "Армейцы" уступают первую строчку "Краснодару" по дополнительным показателям.

"Спартак" после 15 сыгранных туров занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными баллами.

Матч между красно-белыми и "армейцами" пройдёт на "Лукойл Арене" в субботу, 22 ноября. Игра начнётся в 16:45 по московскому времени.

Напомним, что во вторник "Спартак" расторг контракт с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Временно исполняет обязанности главного тренера Вадим Романов, ранее входивший в тренерский штаб сербского специалиста.

