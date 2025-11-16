Быстров: тренер сборной должен относится к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира

"У нас нет отборочных матчей, только товарищеские. Значит, тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом. Нужно наигрывать костяк команды, которую, дай бог, в следующем году допустят к отборам", - сказал Быстровв интервью Sport24.
Вчера, 15 ноября сборная России провела товарищескую игру против Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Матч закончился поражение со счётом 0:2. Такой результат случился впервые за четыре года. Последний раз российская национальная команда уступала Хорватии (0:1) в ноябре 2021-го в рамках отбора к чемпионату мира-2022. От официальных соревнований сборная России отстранена с марта 2022 года.
Фото: официальный сайт РФС