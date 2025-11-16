Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

Быстров: тренер сборной должен относится к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о прошедшей товарищеской встрече национальной команды против Чили (0:2).
Фото: официальный сайт РФС
"У нас нет отборочных матчей, только товарищеские. Значит, тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом. Нужно наигрывать костяк команды, которую, дай бог, в следующем году допустят к отборам", - сказал Быстровв интервью Sport24.

Вчера, 15 ноября сборная России провела товарищескую игру против Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Матч закончился поражение со счётом 0:2. Такой результат случился впервые за четыре года. Последний раз российская национальная команда уступала Хорватии (0:1) в ноябре 2021-го в рамках отбора к чемпионату мира-2022. От официальных соревнований сборная России отстранена с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится