Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

Сёмин: хорошо, что чилийцы преподали нам урок

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеской игре против Чили (0:2).
Фото: официальный сайт РФС
"Хорошо, что чилийцы преподали нам урок, потому что нашим игрокам нужно взвесить свои возможности и оценить их объективно", - сказал Сёмин в интервью Metaraitings.

Матч между сборными России и Чили проходил вчера, 15 ноября. Игра закончилась победой гостей 0:2. В составе чилийцев отличились Гильермо Тапия и Бен Бреретон Диас.

Ранее подопечные Валерия Карпина сыграли вничью против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. Всего в этом году национальная команда провела 10 товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

Напомним, что с марта 2022 года сборная России не играет официальные матчи по решению УЕФА и ФИФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится