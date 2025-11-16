Сёмин: хорошо, что чилийцы преподали нам урок

"Хорошо, что чилийцы преподали нам урок, потому что нашим игрокам нужно взвесить свои возможности и оценить их объективно", - сказал Сёмин в интервью Metaraitings.
Матч между сборными России и Чили проходил вчера, 15 ноября. Игра закончилась победой гостей 0:2. В составе чилийцев отличились Гильермо Тапия и Бен Бреретон Диас.
Ранее подопечные Валерия Карпина сыграли вничью против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. Всего в этом году национальная команда провела 10 товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение.
Напомним, что с марта 2022 года сборная России не играет официальные матчи по решению УЕФА и ФИФА.
Фото: официальный сайт РФС