Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

"Чем сложнее, тем лучше". Юран заявил о желании поработать в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран признался, что хочет поработать в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно же я хотел бы поработать в "Спартаке" и добиться результата. И мне хочется не просто побывать в клубе, а именно добиться результата с командой. Понимаю, что будет давление со стороны болельщиков и прессы. Но я готов к этому, понимаю, что это такое. Для меня это не будет чем-то новым. Для меня чем сложнее, тем лучше.

Напомним, 11 ноября, пост главного тренера "Спартака" по обоюдному согласию сторон покинул Деян Станкович, возглавлявший московскую команду с лета 2024 года.

Сергей Юран ушел из турецкого клуба "Серик Беледиеспор" 29 октября. В самом начале своей тренерской карьеры Юран занимал должность директора футбольной Академии московского "Спартака", а после этого возглавлял дубль красно-белых. Также российский специалист в 2003 году входил в тренерский штаб главной команды "Спартака", будучи помощником главного тренера.

Источник: "РБ Спорт"

