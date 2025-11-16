- Конечно же я хотел бы поработать в "Спартаке" и добиться результата. И мне хочется не просто побывать в клубе, а именно добиться результата с командой. Понимаю, что будет давление со стороны болельщиков и прессы. Но я готов к этому, понимаю, что это такое. Для меня это не будет чем-то новым. Для меня чем сложнее, тем лучше.
Напомним, 11 ноября, пост главного тренера "Спартака" по обоюдному согласию сторон покинул Деян Станкович, возглавлявший московскую команду с лета 2024 года.
Сергей Юран ушел из турецкого клуба "Серик Беледиеспор" 29 октября. В самом начале своей тренерской карьеры Юран занимал должность директора футбольной Академии московского "Спартака", а после этого возглавлял дубль красно-белых. Также российский специалист в 2003 году входил в тренерский штаб главной команды "Спартака", будучи помощником главного тренера.
Источник: "РБ Спорт"
"Чем сложнее, тем лучше". Юран заявил о желании поработать в "Спартаке"
Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран признался, что хочет поработать в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"