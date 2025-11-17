Корнаухов поставил оценку сборной России за 2025-й год

"К сожалению, запоминается последнее - будем вспоминать ноябрьский отрезок, где мы неудачно сыграли с Перу и Чили. Но если говорить про весь год - твёрдая четвёрка по пятибальной системе", - сказал Корнаухов в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что в 2025 году сборная России провела 10 товарищеских встреч. Она выиграла шесть из них, три сыграла вничью и потерпела одно поражение. В последней игре против Чили (0:2) 15 ноября подопечные Валерия Карпина прервали четырёхлетнюю серию без поражений. До этого национальная команда уступила хорватам 14 ноября 2021 года в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года.
Также в ноябре сборная России сыграла вничью против Перу в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счётом 1:1.
Фото: официальный сайт РФС