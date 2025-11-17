Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Корнаухов поставил оценку сборной России за 2025-й год

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов рассказал, какую оценку поставит сборной России за выступление в 2025-м году.
Фото: официальный сайт РФС
"К сожалению, запоминается последнее - будем вспоминать ноябрьский отрезок, где мы неудачно сыграли с Перу и Чили. Но если говорить про весь год - твёрдая четвёрка по пятибальной системе", - сказал Корнаухов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что в 2025 году сборная России провела 10 товарищеских встреч. Она выиграла шесть из них, три сыграла вничью и потерпела одно поражение. В последней игре против Чили (0:2) 15 ноября подопечные Валерия Карпина прервали четырёхлетнюю серию без поражений. До этого национальная команда уступила хорватам 14 ноября 2021 года в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года.

Также в ноябре сборная России сыграла вничью против Перу в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счётом 1:1.

