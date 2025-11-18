По информации "РБ Спорт", Валерий Карпин сегодня утром приехал на базу в Новогорск попрощаться с игроками "Динамо".
Вчера, 17 ноября российский специалист объявил о прекращении работы главным тренером в бело-голубой команде. Своё решение он объяснил тем, что решил сосредоточиться на сборной России.
Напомним, что национальную команду Валерий Карпин возглавляет с июля 2021 года, а в "Динамо" работал с июня 2025 года.
На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера у бело-голубых назначен Ролан Гусев. Следующий матч команда проведёт на своём поле против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Карпин попрощался с игроками "Динамо" - источник
Валерий Карпин покинул московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва