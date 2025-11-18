Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Карпин попрощался с игроками "Динамо" - источник

Валерий Карпин покинул московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
По информации "РБ Спорт", Валерий Карпин сегодня утром приехал на базу в Новогорск попрощаться с игроками "Динамо".

Вчера, 17 ноября российский специалист объявил о прекращении работы главным тренером в бело-голубой команде. Своё решение он объяснил тем, что решил сосредоточиться на сборной России.

Напомним, что национальную команду Валерий Карпин возглавляет с июля 2021 года, а в "Динамо" работал с июня 2025 года.

На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера у бело-голубых назначен Ролан Гусев. Следующий матч команда проведёт на своём поле против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится