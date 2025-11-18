Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Кисляк рассказал, как в ЦСКА отреагировали на смену тренера в "Спартаке"

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, как может повлиять на подготовку к матчу смена тренера в "Спартаке".
Фото: ПФК ЦСКА
"Не знаю, на нас это никак не влияет, у нас своя атмосфера, на нас это не влияет", - передаёт слова Кисляка "Матч ТВ".

После первого круга чемпионата России ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице, имея 33 очка, а "Спартак" занимает шестую позицию с 25 набранными баллами.

Матч между "армейцами" и красно-белыми состоится на стадионе "Лукойл Арена" в субботу, 22 ноября. Игра начнётся в 16:45 по московскому времени.

Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича по обоюдному согласию. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов, входивший в тренерский штаб сербского специалиста.

