Кисляк рассказал, как в ЦСКА отреагировали на смену тренера в "Спартаке"

"Не знаю, на нас это никак не влияет, у нас своя атмосфера, на нас это не влияет", - передаёт слова Кисляка "Матч ТВ".
После первого круга чемпионата России ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице, имея 33 очка, а "Спартак" занимает шестую позицию с 25 набранными баллами.
Матч между "армейцами" и красно-белыми состоится на стадионе "Лукойл Арена" в субботу, 22 ноября. Игра начнётся в 16:45 по московскому времени.
Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича по обоюдному согласию. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов, входивший в тренерский штаб сербского специалиста.