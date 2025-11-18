В "Динамо" ответили, что не рассматривают сейчас никакие кандидатуры на пост главного тренера

"До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются", - приводит слова Степашина "Интерфакс".
Вчера, 17 ноября Валерий Карпин объявил о своём уходе с поста главного тренера московского "Динамо". Российский специалист заявил, что хочет сконцентрироваться на национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.
После первого круга чемпионата России московское "Динамо" занимает 10 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.
Следующую встречу бело-голубые проведут против махачкалинского "Динамо" в воскресенье, 23 ноября.
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал, что команду до конца года будет тренировать Ролан Гусев.
Фото: ФК "Динамо" Москва