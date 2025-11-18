Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

В "Динамо" ответили, что не рассматривают сейчас никакие кандидатуры на пост главного тренера

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал, что команду до конца года будет тренировать Ролан Гусев.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются", - приводит слова Степашина "Интерфакс".

Вчера, 17 ноября Валерий Карпин объявил о своём уходе с поста главного тренера московского "Динамо". Российский специалист заявил, что хочет сконцентрироваться на национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

После первого круга чемпионата России московское "Динамо" занимает 10 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Следующую встречу бело-голубые проведут против махачкалинского "Динамо" в воскресенье, 23 ноября.

