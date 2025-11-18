Ранее СМИ сообщали, что Батраков попал в сферу интересов французского "Пари Сен-Жермен", за который с 2024 года выступает другой россиянин, вратарь Матвей Сафонов.
"Если от "ПСЖ" будет реальное предложение, то можно отпускать. Потому что неизвестно, что будет через год. Только порадуюсь, если Алексей окажется в таком клубе. "ПСЖ" проводит много игр в сезоне, бывают травмы, так что игрового времени у него будет достаточно. Ему в любом случае будет проще, чем Сафонову. Когда ты играешь в поле, больше шансов выходить, чем если ты вратарь.
Реально ли продать его за 40–50 миллионов евро? Думаю, если он им действительно нужен, они его купят за такую сумму", — передает слова Игнатьева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков на данный момент провел 19 матчей, забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи. С 10 голами Батраков является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга турнира.
Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 23 млн евро.
Экс-игрок "Локомотива" верит в потенциальный уход Батракова в "ПСЖ"
Бывший защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился мнением о выступлениях полузащитника команды Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"