Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Экс-игрок "Зенита": в ЦСКА Гонду почувствует уверенность

Экс-футболист "Зенита" Юрий Желудков прокомментировал переход нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению бывшего игрока, смена команды должна пойти форварду на пользу.

- Лусиано мало играл в "Зените", а в ЦСКА ему доверяют. Он почувствует уверенность.

Когда ты сидишь на лавке, тяжело. Уже успел пару голов забить за ЦСКА на турнире. Должен себя проявит, - цитирует эксперта "Чемпионат".

В первой части сезона Гонду провёл 14 матчей за петербургский клуб в РПЛ, однако результативными действиями не отметился.

ЦСКА располагается на четвёртой позиции в чемпионате с 36 баллами в активе. В первой игре после перерыва "армейцы" на выезде проведут матч против "Ахмата". Встреча состоится 1 марта.

Добавим, что лидером РПЛ с 40 очками является "Краснодар".

