Экс-игрок "Зенита": в ЦСКА Гонду почувствует уверенность

- Лусиано мало играл в "Зените", а в ЦСКА ему доверяют. Он почувствует уверенность.
Когда ты сидишь на лавке, тяжело. Уже успел пару голов забить за ЦСКА на турнире. Должен себя проявит, - цитирует эксперта "Чемпионат".
В первой части сезона Гонду провёл 14 матчей за петербургский клуб в РПЛ, однако результативными действиями не отметился.
ЦСКА располагается на четвёртой позиции в чемпионате с 36 баллами в активе. В первой игре после перерыва "армейцы" на выезде проведут матч против "Ахмата". Встреча состоится 1 марта.
Добавим, что лидером РПЛ с 40 очками является "Краснодар".