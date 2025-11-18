Экс-футболист "Динамо" считает, что уход из клуба пойдет Карпину на пользу

Валерий Георгиевич сообщил об уходе по собственному желанию вчера, 17 ноября. "Динамо" он возглавлял с июля этого года.
"В первую очередь, это хорошо для него, раз он заявлял, что устал и у него недостаточно времени. Для "Динамо" и сборной это тоже положительный момент, потому что тренер будет заниматься одной командой. У динамовцев не было перспектив с Карпиным, раз он так решил. Он ничем мне не запомнился как тренер "Динамо", — передает слова Граната "Евро-Футбол.Ру".
При Карпине "Динамо" в 22-х официальных матчах одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений. С 17 очками по итогам 15 туров команда располагается на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
В воскресенье, 23 ноября, бело-голубые под руководством и.о. главного тренера Ролана Гусева сыграют дома с "Динамо" Махачкала (12-е место, 14 очков) в рамках 16 тура чемпионата. Начало встречи — в 17:30 мск.
Фото: ФК "Динамо" Москва