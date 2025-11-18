Экс-игрок "Динамо" рассказал, какой тренер нужен клубу

"Каким должен быть новый главный тренер бело-голубых? С большим опытом, какими-то достижениями и большим авторитетом. Например, тот же Шварц, при котором "Динамо" прогрессировало и показывало довольно неплохой футбол", - сказал Гранат "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавлял московское "Динамо" с 1 июля по 17 ноября 2025 года. После ухода российского специалиста исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
Сандро Шварц был наставником в "Динамо" с октября 2020 года по июнь 2022 года. Всего под руководством немецкого специалиста бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Бывший футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался о требованиях к новому главному тренеру московского клуба после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"