"Чуть больше, чем просто игра". Кисляк - о предстоящем матче со "Спартаком"

"В дерби фаворитов не бывает, без разницы, кто на каком месте, кого считают сильнее. Это дерби, чуть больше, чем просто игра. Но на другой результат, кроме победы, мы не рассчитываем", - цитирует Кисляка "Матч ТВ".
В субботу, 22 ноября, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по столичному времени.
После 15 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата России с 33 набранными очками. Красно-белые располагаются на 6 строчке с 25 баллами в своем активе.