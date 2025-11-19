Гранат считает, что сборной России было бы интересно сыграть с Узбекистаном

"С Узбекистаном было бы интересно сыграть, сборная — участник чемпионата мира по футболу. А в целом, чем сильнее сборная и выше в рейтинге, тем интереснее были бы матчи", - цитирует Граната Metaratings.
Напомним, что сборная Узбекистана примет участие на чемпионате мира 2026 года, который состоится летом следующего года в Канаде, США и Мексике.
Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Перу (1:1) и уступили Чили (0:2).
