Булыкин: Карпин не из тех тренеров, кто сдаётся

"Конечно, был удивлён уходу Карпина из "Динамо". Обычно тренеры сами не уходят — их увольняют. Удивлён этому, потому что ушёл сейчас, а не в зимнюю паузу. Можно было к чему-то придраться после плохих результатов "Динамо" и сборной России в последних матчах. Но Карпин не из тех тренеров, кто сдаётся, а тут был прилично удивлён", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Напомним, что в понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Валерий Карпин работал в столичном клубе с июня текущего года, в феврале 2025 года он покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре РПЛ бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо". Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев.
Фото: ФК "Динамо"