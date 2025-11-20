Тарасов: у Баринова уже возраст. Если он хочет уехать в Европу, надо ехать

"У Баринова уже возраст. Здесь все-таки всё зависит от игрока, как он себя чувствует и что он хочет. Если у него была какая-то мечта, цель, то надо идти к ней и слушать только свое сердце, делать так, как ему будет комфортно. Если он хочет, к примеру, уехать в Европу, это его мечта и цель, то надо ехать", — приводит слова Тарасова "Матч ТВ".
29-летний полузащитник является воспитанником академии "Локомотива" и играет в основном составе с 2015 года. Действующее трудовое соглашение Дмитрия Баринова с железнодорожниками истекает летом 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.
"Локомотив" после 15-ти туров чемпионата России идет на четвертом месте. В активе команды 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов ответил на вопрос о возможном продлении контракта московского клуба с его полузащитником и капитаном Дмитрием Бариновым.
