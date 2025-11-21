"Наверное, кому-то были непонятны его задачи". Игрок "Ростова" - об уходе Карпина из "Динамо"

"На самом деле очень сложно сказать, в "Динамо" был такой хороший подбор футболистов и казалось, что сейчас будет невероятно сложно против них. Но получилось так, как получилось. Наверное, кому-то были непонятны какие-то задачи Валерия Георгиевича", - цитирует Комарова "РБ Спорт".
Напомним, что московское "Динамо" на этой неделе объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал эту должность после ухода Марцела Лички в мае.
После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября, в 17:30 по столичному времени.
