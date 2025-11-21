"Перед дерби "Спартак" находится в смешной ситуации". Первак - о клубе

"Спартак" не возьмёт российского тренера из-за большинства иностранцев в составе. Тогда команде надо будет продавать почти всех.
Перед дерби "Спартак" находится в смешной ситуации. Надо было дать доработать Станковичу до зимы. Времени до перерыва осталось совсем немного. В Кубке команда выглядит неплохо. И на исправление ситуации в чемпионате тоже есть шансы", - сказал Первак Metaratings.
Напомним, 11 ноября "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти матчах.
Игра "Спартака" против ЦСКА состоится завтра, 22 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
