- "Оренбург" очень грамотно оборонялся, грамотно тянул время, судья не бращал внимание, что каждая остановка затягивалась. Ожидал большего от своей команды в концовке. Думаю, Варатынову будет сниться этот момент... Во втором тайме инициатива была за "Оренбургом", команда больше выигрывала подборов и единоборств. Не удовлетворён вторым таймом, но мы идём своим путём", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября "Балтика" на выезде сыграла вничью против "Оренбурга" со счётом 0:0. Это третий ничейный результат из четырёх последних матчей для калининградцев. Подопечные Андрея Талалаева на данный момент занимают пятую строчку в турнирной таблице с 29 набранными очками. Также команда продолжает оставаться наименее пропускающей в лиге - семь мячей за 16 встреч.
В следующем туре "Балтика" сыграет на своём поле против московского "Спартака". Матч пройдёт в субботу, 29 ноября.
Талалаев: "Оренбург" грамотно тянул время
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат против "Оренбурга" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"