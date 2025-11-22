Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Челси2 тайм
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Талалаев: "Оренбург" грамотно тянул время

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат против "Оренбурга" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
- "Оренбург" очень грамотно оборонялся, грамотно тянул время, судья не бращал внимание, что каждая остановка затягивалась. Ожидал большего от своей команды в концовке. Думаю, Варатынову будет сниться этот момент... Во втором тайме инициатива была за "Оренбургом", команда больше выигрывала подборов и единоборств. Не удовлетворён вторым таймом, но мы идём своим путём", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 22 ноября "Балтика" на выезде сыграла вничью против "Оренбурга" со счётом 0:0. Это третий ничейный результат из четырёх последних матчей для калининградцев. Подопечные Андрея Талалаева на данный момент занимают пятую строчку в турнирной таблице с 29 набранными очками. Также команда продолжает оставаться наименее пропускающей в лиге - семь мячей за 16 встреч.

В следующем туре "Балтика" сыграет на своём поле против московского "Спартака". Матч пройдёт в субботу, 29 ноября.

