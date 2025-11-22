Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
АхматПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
0 - 3 0 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
СандерлендЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
АтлетикЗавершен
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен
Кальяри
3 - 3 3 3
ДженоаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
3 - 3 3 3
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
БайерЗавершен
Бавария
6 - 2 6 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ГамбургЗавершен
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Зиньковский - о поражении "Акрону": сами виноваты

Полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский прокомментировал поражение от "Акрона" (2:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Сами виноваты. после второго гола все будто успокоились - вот и прилетело. Второй тайм провели намного хуже в единоборствах, подборах. Именно об этом говорили перед игрой", - сказал Зиньковский в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 21 ноября "Сочи" проиграл на выезде "Акрону" со счётом 2:3, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Антон Зиньковский забил первый мяч в матче, затем Игнасио Сааведра увеличил превосходство, а тольяттинцы отыгрались благодаря дублю Дмитрия Пестрякова и голу Марата Бокоева.

На данный момент команда Игоря Осинькина располагается в зоне вылета на 15 месте, имея в своём активе восемь очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится