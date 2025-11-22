"Сами виноваты. после второго гола все будто успокоились - вот и прилетело. Второй тайм провели намного хуже в единоборствах, подборах. Именно об этом говорили перед игрой", - сказал Зиньковский в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 21 ноября "Сочи" проиграл на выезде "Акрону" со счётом 2:3, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Антон Зиньковский забил первый мяч в матче, затем Игнасио Сааведра увеличил превосходство, а тольяттинцы отыгрались благодаря дублю Дмитрия Пестрякова и голу Марата Бокоева.
На данный момент команда Игоря Осинькина располагается в зоне вылета на 15 месте, имея в своём активе восемь очков.
Зиньковский - о поражении "Акрону": сами виноваты
Полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский прокомментировал поражение от "Акрона" (2:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"