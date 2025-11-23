"Локомотив" далёк от продления контракта с Бариновым - источник

По данным Legalbet, переговоры "железнодорожников" и 29-летнего игрока проходят с осложнениями.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За основную команду он играет с 2015 года. Всего за клуб опорный полузащитник принял участие в 271 встрече, забил 12 голов и отдал 26 голевых передач. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до конца текущего сезона.
На данный момент "Локомотив" располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 набранных очков.
Фото: ФК "Локомотив" Москва