Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Кисляк признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
По версии источника, самую высокую рыночную стоимость имеет полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. CIES оценивает его в 38–45 млн евро. На втором месте располагается хавбек "Локомотива" Алексей Батраков (37–43 млн евро), тройку лидеров замыкает полузащитник "Зенита" Педро (25–29 млн евро).

При этом другой авторитетный портал, Transfermarkt, оценивает всех вышеупомянутых футболистов гораздо скромнее. Кисляк по версии Transfermarkt стоит 16 млн евро, Батраков — 23 миллиона, а Педро — 12 млн евро.

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

