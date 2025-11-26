Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Глебов признан самым быстрым футболистом 16-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов возглавил ТОП-5 игроков 16-го тура РПЛ по максимальной развитой скорости.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кирилл Глебов снова самый быстрый в туре — разогнался до 35,10 км/ч в дерби", – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Отмечается, что второе место в рейтинге занял нападающий "Пари НН" Лука Вешнер Тичич, которому удалось разогнаться до 34,70 км/ч. Тройку лидеров среди самых быстрых футболистов тура замкнул игрок "Оренбурга" Эмирджан Гюрлюк, развивший скорость до 34,63 км/ч. В ТОП-5 лучших также вошли полузащитник "Спартака" Маркиньос (34,48 км/ч) и защитник "Рубина" Илья Рожков (32,26 км/ч).

В субботу, 22 ноября ЦСКА уступил "Спатаку" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1. В следующем туре армейцы сыграют с "Оренбургом". Встреча состоится 29 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится