"Кирилл Глебов снова самый быстрый в туре — разогнался до 35,10 км/ч в дерби", – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Отмечается, что второе место в рейтинге занял нападающий "Пари НН" Лука Вешнер Тичич, которому удалось разогнаться до 34,70 км/ч. Тройку лидеров среди самых быстрых футболистов тура замкнул игрок "Оренбурга" Эмирджан Гюрлюк, развивший скорость до 34,63 км/ч. В ТОП-5 лучших также вошли полузащитник "Спартака" Маркиньос (34,48 км/ч) и защитник "Рубина" Илья Рожков (32,26 км/ч).
В субботу, 22 ноября ЦСКА уступил "Спатаку" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1. В следующем туре армейцы сыграют с "Оренбургом". Встреча состоится 29 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Глебов признан самым быстрым футболистом 16-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов возглавил ТОП-5 игроков 16-го тура РПЛ по максимальной развитой скорости.
Фото: ПФК ЦСКА