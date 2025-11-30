Игрок "Балтики" Оффор: своими эмоциями Талалаев нас мотивирует

На 33-й минуте матча 17 тура со "Спартаком" Талалаев был удален с поля за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра встречи Кирилла Левникова, а также оскорбление резервного судьи Инала Танашева. Несмотря на это, а также удаление Ираклия Манелова на 30-й минуте, "Балтика" выиграла у "Спартака" со счетом 1:0.
"Эмоции Талалаева — это нормально. Таким образом тренер нас мотивирует — посмотрите, как мы играем! Моуринью, Симеоне и Артета ведут себя так же, мотивируют футболистов. Мы понимаем эмоции Талалаева", — сказал Оффор в беседе со Sport24.
Единственный гол в матче со "Спартаком" на 60-й минуте забил полузащитник "Балтики" Николай Титков.
Нападающий калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"