Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Колыванов считает, что Гусев должен готовить "Динамо" к весенней части сезона

Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов считает, что Ролан Гусев должен быть утвержден в должности главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
17 ноября из стана бело-голубых по собственному желанию ушел Валерий Карпин, возглавлявший команду с июля этого года, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Ролана Гусева.

"Три матча в чемпионате и один в Кубке — слишком малый отрезок. Надо время, чтобы понять, что к чему. Нужно дать Гусеву подготовить команду к весенней части, и там будет видно", — сказал Колыванов "Советскому спорту".

На данный момент под руководством Ролана Гусева "Динамо" провело два матча: обыграло в чемпионате "Динамо" из Махачкалы (3:0), а также уступило в Кубке России "Зениту" (0:1).

Сегодня, 30 ноября, динамовцы сыграют в гостях с "Ахматом". Встреча стартует в 16:30 мск.

