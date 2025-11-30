17 ноября из стана бело-голубых по собственному желанию ушел Валерий Карпин, возглавлявший команду с июля этого года, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Ролана Гусева.
"Три матча в чемпионате и один в Кубке — слишком малый отрезок. Надо время, чтобы понять, что к чему. Нужно дать Гусеву подготовить команду к весенней части, и там будет видно", — сказал Колыванов "Советскому спорту".
На данный момент под руководством Ролана Гусева "Динамо" провело два матча: обыграло в чемпионате "Динамо" из Махачкалы (3:0), а также уступило в Кубке России "Зениту" (0:1).
Сегодня, 30 ноября, динамовцы сыграют в гостях с "Ахматом". Встреча стартует в 16:30 мск.
Колыванов считает, что Гусев должен готовить "Динамо" к весенней части сезона
Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов считает, что Ролан Гусев должен быть утвержден в должности главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва