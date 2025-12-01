Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
22:45
КремонезеНе начат

Карпин: этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной России, и в "Динамо"

Главный тренер сборной России и бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин оценил свой опыт совмещения в 2025 году.
Фото: ФК "Динамо"
- Любой опыт - он нужен, позитивный или негативный. И этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной, и в "Динамо". Я всегда всё оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть. Поэтому всё позитивно, - цитирует Карпина "РБ Спорт".

С 13 июня по 17 ноября 2025 года главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавлял на правах совмещения московское "Динамо". В 15 матчах Российской премьер-лиги по руководством Карпина бело-голубые набрали 17 очков и завершили первый круг чемпионата на десятом месте в турнирной таблице.

