Карпин: этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной России, и в "Динамо"

- Любой опыт - он нужен, позитивный или негативный. И этот год хорош с точки зрения опыта работы и в сборной, и в "Динамо". Я всегда всё оцениваю позитивно и никогда не жалею. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть. Поэтому всё позитивно, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
С 13 июня по 17 ноября 2025 года главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавлял на правах совмещения московское "Динамо". В 15 матчах Российской премьер-лиги по руководством Карпина бело-голубые набрали 17 очков и завершили первый круг чемпионата на десятом месте в турнирной таблице.
Главный тренер сборной России и бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин оценил свой опыт совмещения в 2025 году.
Фото: ФК "Динамо"