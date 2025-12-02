Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Агент Баринова отреагировал на новость о финальном предложении "Локомотива"

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал, что клуб сделал последнее предложение игроку по продлению контракта.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"На текущий момент у нас есть договоренность с "Локомотивом", что мы не комментируем переговоры по контракту Дмитрия Баринова. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Банатин в интервью "СЭ".

Напомним, что Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне хавбек принял участие в 23 встречах во всех турнирах, забил три гола и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение игрока с "железнодорожниками" истекает в конце текущего сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Баринова составляет девять миллионов евро. Отметим, что этот сезон РПЛ является самым результативным для 29-летнего полузащитника в его карьере.

