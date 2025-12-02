"На текущий момент у нас есть договоренность с "Локомотивом", что мы не комментируем переговоры по контракту Дмитрия Баринова. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Банатин в интервью "СЭ".
Напомним, что Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне хавбек принял участие в 23 встречах во всех турнирах, забил три гола и отдал семь голевых передач. Действующее соглашение игрока с "железнодорожниками" истекает в конце текущего сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Баринова составляет девять миллионов евро. Отметим, что этот сезон РПЛ является самым результативным для 29-летнего полузащитника в его карьере.
Агент Баринова отреагировал на новость о финальном предложении "Локомотива"
Фото: ФК "Локомотив" Москва