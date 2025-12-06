Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Семин: для тренеров матч "Спартак" – "Динамо" будет иметь большое значение

Российский тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Наверное, это не борьба за золотые очки, но борьба за престиж, за то, чтобы показать болельщику свой уровень. Болельщиков соберется очень много на стадионе "Спартак". Для каждого из тренеров будет иметь большое значение игра", — приводит слова Семина "Матч ТВ".

Матч 18-го тура чемпионата России состоится в субботу, 6 декабря. "Спартак" примет "Динамо" на стадионе "Лукойл Арена". Начало – в 16:45 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 2:2. "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице (28 очков). Бело-голубые с 20 очками идут на десятой строчке.

Красно-белыми на данный момент руководит Вадим Романов, который исполняет обязанности главного тренера в связи с уходом Деяна Станковича. Аналогичную должность в "Динамо" занимает Ролан Гусев после отставки Валерия Карпина.

