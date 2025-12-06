Семин: для тренеров матч "Спартак" – "Динамо" будет иметь большое значение

"Наверное, это не борьба за золотые очки, но борьба за престиж, за то, чтобы показать болельщику свой уровень. Болельщиков соберется очень много на стадионе "Спартак". Для каждого из тренеров будет иметь большое значение игра", — приводит слова Семина "Матч ТВ".
Матч 18-го тура чемпионата России состоится в субботу, 6 декабря. "Спартак" примет "Динамо" на стадионе "Лукойл Арена". Начало – в 16:45 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 2:2. "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице (28 очков). Бело-голубые с 20 очками идут на десятой строчке.
Красно-белыми на данный момент руководит Вадим Романов, который исполняет обязанности главного тренера в связи с уходом Деяна Станковича. Аналогичную должность в "Динамо" занимает Ролан Гусев после отставки Валерия Карпина.