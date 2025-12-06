Игрок ЦСКА Алвес высказался о положении клуба в РПЛ

"Думаю, ни для кого не стали неожиданностью наши результаты в первой части сезона, ведь мы всегда стремимся быть на первом месте. Мы шли к этому с самого начала, набирая необходимые очки, чтобы оказаться сейчас на первом месте в таблице. Поэтому мы очень довольны таким результатом", - сказал Алвес Sport24.
На данный момент московский ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 17-ти матчах. На первом месте идет "Краснодар" с 37-ю баллами в своем активе. "Армейцы" одержали 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения в текущем сезоне лиги.
Следующий матч московского клуба состоится завтра, 7 декабря, против "Краснодара" в рамках РПЛ. "Быки" являются действующим чемпионом страны.
Футболист ЦСКА Матеус Алвес высказался о выступлении московского клуба в текущем сезоне чемпионата России.
