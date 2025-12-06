Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Игрок ЦСКА Алвес высказался о положении клуба в РПЛ

Футболист ЦСКА Матеус Алвес высказался о выступлении московского клуба в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК ЦСКА
"Думаю, ни для кого не стали неожиданностью наши результаты в первой части сезона, ведь мы всегда стремимся быть на первом месте. Мы шли к этому с самого начала, набирая необходимые очки, чтобы оказаться сейчас на первом месте в таблице. Поэтому мы очень довольны таким результатом", - сказал Алвес Sport24.

На данный момент московский ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 17-ти матчах. На первом месте идет "Краснодар" с 37-ю баллами в своем активе. "Армейцы" одержали 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения в текущем сезоне лиги.

Следующий матч московского клуба состоится завтра, 7 декабря, против "Краснодара" в рамках РПЛ. "Быки" являются действующим чемпионом страны.

