Стал известен предполагаемый срок нового контракта Альбы с "Ростовом"

По данным источника, "Ростов" продлит контракт с главным тренером команды Джонатаном Альбой на 2,5 года.
Сообщается, что вчера, 6 декабря, после победы "Ростова" над "Рубином" (2:0) в матче 18-го тура РПЛ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил команде о продолжении сотрудничества с Альбой.
44-летний испанский специалист был назначен на должность главного тренера 25 февраля текущего года после ухода из клуба Валерия Карпина. Ранее он работал у ростовчан главным аналитиком.
Источник: "РБ Спорт"
Фото: ФК "Ростов"