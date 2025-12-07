Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Бояринцев - о Романове: надо дать возможность поработать. Он свой парень для "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев высказался о Вадиме Романове, занимающем должность и.о. главного тренера московской команды.
Фото: РПЛ
"Романову надо дать возможность поработать. Он свой парень для "Спартака". До первого места команде не хватает десять очков. Она вряд ли будет претендовать на топ-3. Но это как раз отличный повод, чтобы проверить нашего специалиста", - сказал Бояринцев.

Напомним, 11 ноября Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения из клуба сербского специалиста Деяна Станковича.

Под руководством Романова, ранее работавшем в Академии красно-белых, команда провела 4 матча, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. За это время спартаковцы забили 5 голов и четыре мяча пропустили.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится