Бояринцев - о Романове: надо дать возможность поработать. Он свой парень для "Спартака"

"Романову надо дать возможность поработать. Он свой парень для "Спартака". До первого места команде не хватает десять очков. Она вряд ли будет претендовать на топ-3. Но это как раз отличный повод, чтобы проверить нашего специалиста", - сказал Бояринцев.
Напомним, 11 ноября Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения из клуба сербского специалиста Деяна Станковича.
Под руководством Романова, ранее работавшем в Академии красно-белых, команда провела 4 матча, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. За это время спартаковцы забили 5 голов и четыре мяча пропустили.
Источник: Metaratings
Фото: РПЛ