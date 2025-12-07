Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

"Не буду оценивать судейство, но удаление убило игру". Игрок "Акрона" - о матче с "Зенитом"

Хавбек "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Удаление повлияло на игру, потому что у нас были определенные планы. Не могу прокомментировать этот эпизод, но он поменял ход матча. Не буду оценивать работу судейства, но эта красная карточка немного убила игру", - сказал Лончар.

Встреча между "Зенитом" и "Акроном" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась вчера, 6 декабря, в Санкт-Петербурге. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Напомним, с 14-й минуты тольяттинская команда играла в меньшинстве.

Источник: "Чемпионат"

