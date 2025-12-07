"Не буду оценивать судейство, но удаление убило игру". Игрок "Акрона" - о матче с "Зенитом"

"Удаление повлияло на игру, потому что у нас были определенные планы. Не могу прокомментировать этот эпизод, но он поменял ход матча. Не буду оценивать работу судейства, но эта красная карточка немного убила игру", - сказал Лончар.
Встреча между "Зенитом" и "Акроном" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась вчера, 6 декабря, в Санкт-Петербурге. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
Напомним, с 14-й минуты тольяттинская команда играла в меньшинстве.
Источник: "Чемпионат"