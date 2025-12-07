- Преимущество 55 на 45 процентов в пользу "Краснодара". Всё-таки играют дома, у них болельщики поддерживают, стадион, свои стены, поэтому есть преимущества. "Армейцы" тоже должны понимать, что им нужно всеми силами, правдами-неправдами закрыть Кордобу. Он лучший нападающий РПЛ, от него многое зависит в игре "Краснодара". Если они его закроют, тогда можно рассчитывать на очки. У ЦСКА защита тоже неплохая. Мойзес и Дивеев могут сыграть повнимательней и построже, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - ЦСКА пройдёт 7 декабря на краснодарской "Ozon Арене" и начнётся в 19:00 по московскому времени. В текущей турнирной таблице чемпионата России "быки" с 37 очками в 17 матчах занимают второе место, уступая одно очко сыгравшему на матч больше "Зениту", набравший 36 очков в 17 играх ЦСКА находится на третьей строчке.
Колумбийский нападающий чёрно-зелёных Джон Кордоба с семью забитыми мячами делит в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ места с шестого по восьмое.
Мостовой назвал условие, при котором ЦСКА может рассчитывать на очки в игре с "Краснодаром"
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал, в каком случае ЦСКА может рассчитывать на набранные очки в выездном матче 18 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости