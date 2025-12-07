Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
3 - 0 3 0
ЖиронаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
0 - 1 0 1
Анже2 тайм
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Мостовой назвал условие, при котором ЦСКА может рассчитывать на очки в игре с "Краснодаром"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал, в каком случае ЦСКА может рассчитывать на набранные очки в выездном матче 18 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости
- Преимущество 55 на 45 процентов в пользу "Краснодара". Всё-таки играют дома, у них болельщики поддерживают, стадион, свои стены, поэтому есть преимущества. "Армейцы" тоже должны понимать, что им нужно всеми силами, правдами-неправдами закрыть Кордобу. Он лучший нападающий РПЛ, от него многое зависит в игре "Краснодара". Если они его закроют, тогда можно рассчитывать на очки. У ЦСКА защита тоже неплохая. Мойзес и Дивеев могут сыграть повнимательней и построже, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - ЦСКА пройдёт 7 декабря на краснодарской "Ozon Арене" и начнётся в 19:00 по московскому времени. В текущей турнирной таблице чемпионата России "быки" с 37 очками в 17 матчах занимают второе место, уступая одно очко сыгравшему на матч больше "Зениту", набравший 36 очков в 17 играх ЦСКА находится на третьей строчке.

Колумбийский нападающий чёрно-зелёных Джон Кордоба с семью забитыми мячами делит в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ места с шестого по восьмое.

