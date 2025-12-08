Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Вулверхэмптон
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Осасуна
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Пиза
17:00
ПармаНе начат
Удинезе
20:00
ДженоаНе начат
Торино
22:45
МиланНе начат

"Достойное завершение первой части сезона". Глава РПЛ - о матче "Краснодара" и ЦСКА

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от центральной игры 18-го тура между "Краснодаром" и ЦСКА (3:2).
Фото: РПЛ
"Прекрасный матч, достойное завершение первой части сезона. Голы, удаления. Грустно, что теперь три месяца без футбола. У нас отличная борьба в чемпионате, меня это радует", - цитирует Алаева "Чемпионат".

Центральный матч 18-го тура РПЛ, в котором "Краснодар" принимал у себя дома московский ЦСКА, состоялся в воскресенье, 7 декабря. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и ушла на зимнюю паузу в качестве единоличного лидера чемпионата. "Армейцы" с 36 баллами располагаются на 4-м месте.

