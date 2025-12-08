"Достойное завершение первой части сезона". Глава РПЛ - о матче "Краснодара" и ЦСКА

"Прекрасный матч, достойное завершение первой части сезона. Голы, удаления. Грустно, что теперь три месяца без футбола. У нас отличная борьба в чемпионате, меня это радует", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Центральный матч 18-го тура РПЛ, в котором "Краснодар" принимал у себя дома московский ЦСКА, состоялся в воскресенье, 7 декабря. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и ушла на зимнюю паузу в качестве единоличного лидера чемпионата. "Армейцы" с 36 баллами располагаются на 4-м месте.