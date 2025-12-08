Непомнящий назвал лучшего игрока РПЛ по итогам уходящего года

"Не буду оригинален - Сперцян. Понимаю, что есть много молодых игроков, есть Джон Кордоба. Но хочу отметить то, что Сперцян делает для "Краснодара". Понятно, что у меня есть симпатии и к Матвею Кисляку, который хорошо себя проявляет, и к Алексею Батракову, который держится на нужном уровне, но назову Сперцяна", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
25-летний атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян провел в текущем сезоне 25 матчей за команду во всех турнирах, включая Суперкубок России, в которых отметился 9 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач на своих партнеров. Хавбек сборной Армении является воспитанником краснодарской Академии и выступает за основную команду с 2021 года. Всего на счету Сперцяна 53+45 по системе гол плюс пас в 168 играх в составе "быков".
Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, кто для него стал лучшим футболистом 2025 года в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"