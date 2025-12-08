Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Вулверхэмптон
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Осасуна
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Пиза
17:00
ПармаНе начат
Удинезе
20:00
ДженоаНе начат
Торино
22:45
МиланНе начат

В "Урале" рассказали о переговорах с Кержаковым

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о переговорах с Александром Кержаковым.
Фото: ФК "Урал"
"Кержаков просил, чтобы я не присутствовал на скамейке во время матчей? Такого не было. Мы разговаривали и разговариваем с Александром. Но таких условий он не ставил", - цитирует Иванова "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Кержаков может возглавить "Урал". Сообщалось, что одним из условий российского специалиста было, чтобы президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов не находился во время матчей команды на скамейке запасных.

Сегодня, 8 декабря, "Урал" официально сообщил об уходе главного тренера Мирослава Ромащенко.

