Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Нападающий "Урала" перейдет в ЦСКА - источник

Нападающий "Урала" Максим Воронов подпишет контракт с ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграмм-канале.

Как сообщает источник, в ближайшие дни форвард пройдёт медобследование для заключения трудового соглашения с красно-синими. Сообщается, что зарплата игрока составит 350 тысяч евро за сезон.

Также сообщается, что после трансфера в ЦСКА Воронов может остаться в "Урале" до конца сезона на правах аренды.

В текущем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

