Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграмм-канале.
Как сообщает источник, в ближайшие дни форвард пройдёт медобследование для заключения трудового соглашения с красно-синими. Сообщается, что зарплата игрока составит 350 тысяч евро за сезон.
Также сообщается, что после трансфера в ЦСКА Воронов может остаться в "Урале" до конца сезона на правах аренды.
В текущем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.
Нападающий "Урала" перейдет в ЦСКА - источник
Фото: ФК "Урал"