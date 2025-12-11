"Локомотив" не выиграет РПЛ в этом сезоне. Команде не хватит опыта и стабильности. Это стандартные проблемы "Локомотива", которые преследуют его уже не первый год. И все никак не решатся", - цитирует Ещенко Metaratings.
После 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место в таблице, набрав 53 очка в 30 встречах. Отставание от чемпионского "Краснодара" составило 14 баллов.
Ещенко оценил шансы "Локо" на чемпионство
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о чемпионских амбициях "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"