Тарханов нормально отнесся к возможному назначению в "Спартак" Тихонова

"Нормальная кандидатура. В Красноярске у него не получилось, но там было много проблем. А так, Тихонов — качественный тренер. Есть и Аленичев, который уже тренировал "Спартак", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Андрей Тихонов в декабре был отправлен в отставку с поста главного тренера красноярского "Енисея" - он работал в клубе с января 2024 года. Также Тихонов был главным тренером "Астаны" и самарских "Крыльев Советов".
В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Российский тренер Александр Тарханов оценил кандидатуру Андрея Тихонова на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Енисей"