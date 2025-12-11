Ташуев назвал худшую команду 2025 года в РПЛ

"Худшая команда 2025 года, если смотреть из топовых клубов, — это "Динамо". Тот же "Спартак" хотя бы находится в топ-6. Статистика показывает, что у "Динамо" большой провал", - цитирует Ташуева Metaratings.
По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе. В ноябре бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Российский тренер Сергей Ташуев назвал худшую команду года в российском чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"