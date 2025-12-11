Матчи Скрыть

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Ташуев назвал худшую команду 2025 года в РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев назвал худшую команду года в российском чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"
"Худшая команда 2025 года, если смотреть из топовых клубов, — это "Динамо". Тот же "Спартак" хотя бы находится в топ-6. Статистика показывает, что у "Динамо" большой провал", - цитирует Ташуева Metaratings.

По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе. В ноябре бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

