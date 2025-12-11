Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Попов: убери Кордобу из "Краснодара" - команда потеряется

Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о чемпионских амбициях "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Не согласен, что "Краснодар" лучший клуб России по игре за последние пару лет. В этом сезоне он один из фаворитов, но не главный.

Я бы поставил на чемпионство "Зенита". У них самый крутой состав, два состава, можно сказать. Условный Лусиано в своё время много забивал, а сейчас даже не выходит на поле. Есть тот же Кассьера, у него лучшая реализация. А в "Краснодаре" убери Кордобу — команда пропадает", - приводит слова Попова Metaratings.

После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.

На счету Джона Кордобы в текущем сезоне 24 матча во всех турнирах, а также 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт колумбийского форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Серебряные медали завоевал петербургский "Зенит", бронзовые - ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится