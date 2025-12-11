Попов: убери Кордобу из "Краснодара" - команда потеряется

"Не согласен, что "Краснодар" лучший клуб России по игре за последние пару лет. В этом сезоне он один из фаворитов, но не главный.
Я бы поставил на чемпионство "Зенита". У них самый крутой состав, два состава, можно сказать. Условный Лусиано в своё время много забивал, а сейчас даже не выходит на поле. Есть тот же Кассьера, у него лучшая реализация. А в "Краснодаре" убери Кордобу — команда пропадает", - приводит слова Попова Metaratings.
После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.
На счету Джона Кордобы в текущем сезоне 24 матча во всех турнирах, а также 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт колумбийского форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Серебряные медали завоевал петербургский "Зенит", бронзовые - ЦСКА.
Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о чемпионских амбициях "Краснодара".
