Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

"Спартак" продолжает контактировать с экс-тренером "Краснодара" - источник

Московский "Спартак" продолжает контактировать с Владимиром Ивичем.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, московский "Спартак" не возлагает больших надежд на то, что удастся договориться о сотрудничестве с Владимиром Ивичем, переговоры продолжаются, но не в активной фазе.

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года.

Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с 2023 по 2024 год, а на данный момент работает в "Аль-Айне" из ОАЭ. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками.

Источник: Metaratings.

