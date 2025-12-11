"Спартак" продолжает контактировать с экс-тренером "Краснодара" - источник

По информации источника, московский "Спартак" не возлагает больших надежд на то, что удастся договориться о сотрудничестве с Владимиром Ивичем, переговоры продолжаются, но не в активной фазе.
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года.
Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара" с 2023 по 2024 год, а на данный момент работает в "Аль-Айне" из ОАЭ. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Краснодар"