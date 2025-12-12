Рахимов: к "Рубину" пришла стабилизация

"К "Рубину" пришла стабилизация, а теперь хочется сделать следующий шаг. Но одному его сделать сложно. Клуб - это системная работа. Важно, чтобы все в этой системе хотели поставить во главу движение вперед и результат", - сказал Рахимов Sport24.
На данный момент казанский "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 18-ти матчах. Команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в лиге.
Рашид Рахимов стал главным тренером казанского клуба с апреля 2023 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов высказался об игре команды.
Фото: ФК "Рубин"