"Сейчас мы находимся в поисках нового главного тренера, поэтому по сети может гулять разная информация. Что касается приглашения Слишковича в Махачкалу, сейчас я не буду ни подтверждать, ни опровергать это", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Ранее журналист Иван Карпов заявил, что экс-главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович на данный момент ведет переговоры с руководством махачкалинского "Динамо" о возможном назначении на пост главного тренера.
Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.
Владимир Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке" весной 2024 года, а с октября того же года по октябрь текущего года был главным тренером "Оренбурга".
В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном назначении Слишковича
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера.
Фото: ФК "Оренбург"