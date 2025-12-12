Матчи Скрыть

В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном назначении Слишковича

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера.
Фото: ФК "Оренбург"
"Сейчас мы находимся в поисках нового главного тренера, поэтому по сети может гулять разная информация. Что касается приглашения Слишковича в Махачкалу, сейчас я не буду ни подтверждать, ни опровергать это", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что экс-главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович на данный момент ведет переговоры с руководством махачкалинского "Динамо" о возможном назначении на пост главного тренера.

Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.

Владимир Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке" весной 2024 года, а с октября того же года по октябрь текущего года был главным тренером "Оренбурга".

