Слишкович отреагировал на информацию о переговорах с махачкалинским "Динамо"

"Нет, это неправда. Я первый раз об этом слышу. Со мной из "Динамо" никто не контактировал. Если бы они хотели меня назначить, я бы знал об этом (смеётся). Прямо сейчас я с семьёй отдыхаю в другой стране и не думаю об этом", - приводит слова Слишковича Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов заявил, что экс-главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович на данный момент ведет переговоры с руководством махачкалинского "Динамо" о возможном назначении на пост главного тренера. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов не стал отрицать возможное назначение боснийца.
Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.
Фото: ФК "Оренбург"